На оккупированной Донетчине горит пятиэтажке

Масштабный пожар случился в пятиэтажке 14 апреля. Фото: Tg-канал Типичный Донецк

Сегодня, 14 апреля, во временно оккупированном городе Крестовка (Кировское) Донецкой области произошел крупный пожар. Об этом сообщило сепаратистское издание.



Стало известно, что возгорание произошло в пятиэтажном доме.



По словам так называемого глава Шахтерского муниципального округа Александра Шатова, для доставки воды к месту тушения пожара используются машины из Шахтерска, а также с шахты «Комсомолец Донбасса».



Ранее мы писали, что в оккупированной Горловке 12 апреля десять спасателей пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом заявили в группировке «ДНР». Там утверждают, что сотрудники «МЧС» тушили пожар в частном доме, который загорелся вследствие сброса боеприпаса с беспилотника. Затем дрон атаковал повторно.