У Краматорському районі на Донеччині загинув чоловік під час пожежі

На Донеччині загинув чоловік. Фото: ДСНС

У Краматорському районі Донецької області на приватній території сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Сьогодні (29 квітня – ред.) о 01:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні у смт Ясна Поляна Краматорського району. На місце події виїхали рятувальники 31-ї державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриття споруди», — йдеться у повідомленні.



Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.



Пожежники ліквідували спалах о 03:12 на площі 15 кв. м.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому місті Крестівка (Кіровське) Донецької області сталася велика пожежа.