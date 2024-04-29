Место Украины по праву в НАТО, однако союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Для того чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились», — подчеркнул Столтенберг.

Он выразил свою неуверенность в достижении такого результата на саммите в июле. Однако, по его словам, члены Альянса могут продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что «этот день наступит как можно скорее».

В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты — она станет членом.

По его словам, сейчас обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.

«Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также обширную программу для оперативной совместимости», — сказал генсек НАТО.