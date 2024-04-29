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Місце України в НАТО, але рішення навряд чи буде на саміті у липні - Столтенберг

29 квітня 2024, 17:44

Місце України в НАТО, але рішення навряд чи буде на саміті у липні - Столтенберг

Місце України з права в НАТО, проте союзники навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні у липні на запрошення країни до Альянсу. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Для того, щоб це рішення було прийняте, нам необхідно, щоб усі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб усі 32 члени погодилися», - наголосив Столтенберг.

Він висловив свою невпевненість у досягненні такого результату на саміті у липні. Однак, за його словами, члени Альянсу можуть продемонструвати, що Україну наближають до членства і що «цей день настане якнайшвидше».

У той же час, генсек НАТО наголосив на необхідності того, щоб Україна стала якомога оперативніше сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО і коли політичних умов буде досягнуто — вона стане членом.

За його словами, зараз обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил та коштів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.

«Отже, я думаю, що ми виконуємо і маємо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства скасували, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності» , - сказав генсек НАТО.

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