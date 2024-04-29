С конца марта войска РФ ударили по 20 энергообъектам Украины — ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) сегодня выразила обеспокоенность в связи с ростом потерь среди гражданских лиц в результате усиления нападений РФ на электроэнергетическую инфраструктуру Украины, а также новой моделью атак на железную дорогу.

С 22 марта специалисты по правам человека задокументировали четыре волны атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которых были поражены по меньшей мере 20 объектов, убиты 6 гражданских лиц и ранены по меньшей мере 45. Только в минувшую субботу ракетные обстрелы повредили четыре теплоэлектростанции, критически важные для производства. Две из них расположены на западе Украины, в сотнях километров от линии фронта.

В последние недели в результате нападений на железнодорожные объекты по всей Украине погибли по меньшей мере 11 гражданских лиц и десятки были ранены в нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Донецкую и Черкасскую области.

«Эти атаки привели к гибели гражданского населения, а также поставили под угрозу предоставление базовых услуг, таких как производство электроэнергии и услуг железнодорожного транспорта, еще больше усиливая риски и ущерб, наносимый гражданскому населению Украины», — сказала глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Только на прошлой неделе было зафиксировано три атаки на железнодорожные объекты, что привело к погибшим и раненым. 25 апреля в поселке Удачное Донецкой области ракетный удар повредил железнодорожную инфраструктуру, убив 3 железнодорожников и ранив еще 4, а через несколько часов после этого другая ракета повредила железнодорожные объекты в городе Смела Черкасской области. Как сообщается, были ранены несколько человек.

Еще по меньшей мере 11 гражданских лиц получили ранения в результате другого ракетного обстрела в городе Балаклея Харьковской области, в результате которого были повреждены вокзал и только что прибывший на станцию ​​поезд. Неделей ранее в результате обстрелов железнодорожных объектов в городах Синельниково и Днепр погибли 8 гражданских лиц.

Отключение электроэнергии часто происходит сразу после атак на энергетическую инфраструктуру, поражающую миллионы домохозяйств по всей стране, а также приводит к перебоям с водоснабжением. В некоторых районах, например в Харькове, были введены постоянные отключения электроэнергии, что повлияло на учебную программу, особенно на студентов и учащихся онлайн.