Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) сьогодні висловила стурбованість через зростання втрат серед цивільних осіб внаслідок посилення нападів РФ на електроенергетичну інфраструктуру України, а також новою моделлю атак на залізницю.

З 22 березня фахівці з прав людини задокументували чотири хвилі атак на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок яких було вражено щонайменше 20 об'єктів, вбито 6 цивільних осіб та поранено щонайменше 45. Тільки минулої суботи ракетні обстріли пошкодили чотири теплоелектростанції, критично важливі для виробництва. Дві з них розташовані на заході України, за сотні кілометрів від лінії фронту.

В останні тижні внаслідок нападів на залізничні об'єкти по всій Україні загинули щонайменше 11 цивільних осіб і десятки поранено в кількох областях України, включаючи Дніпропетровську, Харківську, Донецьку та Черкаську області.

«Ці атаки призвели до загибелі цивільного населення, а також поставили під загрозу надання базових послуг, таких як виробництво електроенергії та послуг залізничного транспорту, ще більше посилюючи ризики та збитки, які завдають цивільному населенню України», — сказала глава ММПЛУ Даніель Белль.

Лише минулого тижня було зафіксовано три атаки на залізничні об'єкти, що призвело до загиблих та поранених. 25 квітня у селищі Вдале Донецької області ракетний удар пошкодив залізничну інфраструктуру, вбивши 3 залізничників та поранивши ще 4, а за кілька годин після цього інша ракета пошкодила залізничні об'єкти у місті Сміла Черкаської області. Як повідомляється, було поранено кількох людей.

Ще щонайменше 11 цивільних осіб отримали поранення внаслідок іншого ракетного обстрілу в місті Балаклія Харківської області, внаслідок якого було пошкоджено вокзал і щойно прибув на станцію потяг. Тижнем раніше внаслідок обстрілів залізничних об'єктів у містах Синельникове та Дніпро загинули 8 цивільних осіб.

Відключення електроенергії часто відбувається відразу після атак на енергетичну інфраструктуру, що вражає мільйони домогосподарств по всій країні, а також призводить до перебоїв із водопостачанням. У деяких районах, наприклад, у Харкові, були введені постійні відключення електроенергії, що вплинуло на навчальну програму, особливо на студентів та учнів онлайн.