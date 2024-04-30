На Донетчине из-за обстрела обесточивались две шахты: 35 работников были под землей

В Донецкой области в результате российского обстрела, повредившего воздушную линию облэнерго, были обесточены бытовые потребители и две шахты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«В одной из них под землей находились 35 работников — всех вывели на поверхность», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что воздушную линию включили в работу, всех потребителей заживили.



Ранее мы писали, что российская армия всего за сутки обстреляла три района Донецкой области с помощью различного вооружения, в частности, артиллерии и управляемой авиационной бомбы. Известно, что есть погибший и пострадавшие, а также повреждены здания.