На Донеччині через обстріл знеструмлювалися дві шахти: 35 працівників були під землею

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«В одній із них під землею перебувало 35 працівників — усіх вивели на поверхню», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що повітряну лінію включили у роботу, всіх споживачів заживили.



Раніше ми писали, що російська армія всього за добу обстріляла три райони Донецької області за допомогою різного озброєння, зокрема артилерії та керованої авіаційної бомби. Відомо, що є загиблий та постраждалі, а також пошкоджені будинки.