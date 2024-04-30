Россия ударила по Харькову КАБами: известно о погибших и раненых

Удар по Харькову: один погибший, раненые

Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, предварительно убив двух местных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Попадание по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Число пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги, возможные повторные пуски!», — заявил Синегубов.



По словам мэра города Игоря Терехова, россияне ударили по Харькову КАБами, есть информация об одном погибшем, а также раненых.



«Количество устанавливается. Работают профильные службы», — добавил Терехов.



Позже появилась информация о втором убитом российскими оккупантами человеке, а также о шести пострадавших.



«По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения», — уточнил глава Харьковской ОВА.



Напомним, вчера вечером РФ атаковала Одессу, в результате чего на берегу Черного моря загорелась резиденция бывшего нардепа от Партии регионов и президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова.