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Росія завдала удару по Харкову КАБами: відомо про загиблих та поранених

30 квітня 2024, 10:30

Росія завдала удару по Харкову КАБами: відомо про загиблих та поранених

Удар по Харкову: один загиблий, поранені Удар по Харкову: один загиблий, поранені

Російські окупанти завдали ударів по Холодногірському та Київському районах Харкова. Попередньо, вбиті двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовано удари біля паркової зони. Число постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги, можливі повторні пуски!», – заявив Синєгубов.

За словами мера міста Ігоря Терехова, росіяни вдарили по Харкову КАБами, є інформація про одного загиблого, а також поранених.

«Кількість з'ясовується. Працюють профільні служби», – додав Терехов.

Пізніше з'явилася інформація про другу вбиту російськими окупантами людину, а також про шістьох постраждалих.

«За попередньою інформацією, внаслідок ударів по Харкову двоє людей загинули, шестеро дістали поранення», – уточнив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, вчора ввечері РФ атакувала Одесу, через це на березі Чорного моря спалахнула резиденція колишнього нардепа від Партії регіонів та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова.

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