98-летней бабушке, которая пешком вышла из Очеретиного, украинский банк пообещал купить дом

История 98-летней жительницы Очеретиного Донецкой области Лидии Степановны, которая покинула оккупированную часть поселка, поразила всю Украину. Сегодня стало известно, что бабушке пообещали купить дом. Об этом сообщил украинский бизнесмен и основатель банка «Монобанк» Олег Гороховский.



«Монобанк купит Лидии Степановны дом, и она в нем обязательно доживет до того момента, когда эта мерзость исчезнет с нашей земли», — отметил он.



Ранее мы писали, что поселок в Донецкой области, который постоянно находится под атакой армии РФ, покинула 98-летняя женщина. Жительница региона пешком вышла из оккупированной части Очеретино.



«Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала — но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Держалась на двух палках и «на характере», — говорится в сообщении.



Ее отвезли в шелтер для эвакуированных. Правоохранители уже связались с родственниками, в частности, сын, невестка и внучка также вышла из села, они сейчас находятся в Константиновке. Лидии Степановне была оказана вся необходимая помощь, сейчас она находится в относительной безопасности.