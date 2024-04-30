98-річній жінці, яка пішки вийшла з Очеретиного, український банк пообіцяв купити будинок

Історія 98-річної жительки Очеретиного Донецької області Лідії Степанівни, яка залишила окуповану частину селища, вразила всю Україну. Сьогодні стало відомо, що жінці пообіцяли купити будинок. Про це повідомив український бізнесмен та засновник банку «Монобанк» Олег Гороховський.



«Monobank придбає Лідії Степанівні будинок, і вона в ньому обов'язково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі», — зазначив він.



Раніше ми писали, що селище в Донецькій області, яке постійно перебуває під атаками армії РФ, залишила 98-річна жінка. Вона пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного.



«Лідія Степанівна під обстрілами пройшла увесь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала — але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Трималася на двох ціпках і "на характері"», — йдеться у повідомленні.



Пані Лідію відвезли до шелтера для евакуйованих. Правоохоронці вже зв'язалися з її родичами, зокрема, син, невістка та онука також вийшли з села, зараз вони у Костянтинівці. Лідії Степанівні надали всю необхідну допомогу, зараз вона у відносній безпеці.