На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали

В временно оккупированном Крыму, в городе Джанкой, этой ночью, 30 апреля, военный аэродром попал под обстрел. В результате этого российские военные получили ранения. Об этом передает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.



«Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (предположительно, MGM-140 ATACMS) вновь атаковали военный аэродром «Джанкой» — место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.



Пять военнослужащих пострадали.



Ранее мы писали, что в ночь на вторник, 30 апреля, во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы. По информации Telegram-канала SHOT, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. Предварительно, работало ПВО.



Российский Z-канал «Право знать» пишет, что сегодня ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму. «Сначала налетами БПЛА, через меленький промежуток ракетами, предварительно ATACMS. ПВО сегодня работало: в Евпатории, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район», — говорится в сообщении.