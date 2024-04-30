На військовому аеродромі в Джанкої вночі пролунали вибухи: п'ятеро військових РФ постраждали

У тимчасово окупованому кримському місті Джанкой цієї ночі, 30 квітня, військовий аеродром потрапив під обстріл. Внаслідок цього російські військові дістали поранення. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела.



«Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (імовірно, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром «Джанкой» — місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу», — йдеться в повідомленні.



П'ятеро військовослужбовців РФ постраждали.



Раніше ми писали, що в ніч проти вівторка, 30 квітня, у тимчасово окупованому Сімферополі чули вибухи. За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм. Попередньо, працювала ППО.



Російський Z-канал «Право знати» пише, що сьогодні вночі ЗСУ завдали комбінованого удару по Криму. «Спочатку нальотами БПЛА, через короткий проміжок ракетами, попередньо, ATACMS. ППО сьогодні працювала у Євпаторії, Гвардійському, Джанкої, Сімферополі та Красноперекопському районі», — йдеться у повідомленні.