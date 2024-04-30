В Киеве начали демонтаж скульптур под «Аркой дружбы народов»

В Киеве приступили к демонтажу скульптурной композиции под бывшей «Аркой дружбы народов». Фото: КГГА

Городские коммунальные службы Киева приступили к демонтажу скульптурной композиции в честь Переяславской Рады под аркой «Свободы украинского народа» (ранее известной как «Арка дружбы народов»). Об этом сегодня сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 – 7 тонн.

Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

«В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова», — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, ранее в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) заявили, что бывшая «Арка дружбы народов» в Киеве больше не является памяткой, поэтому может быть демонтирована.