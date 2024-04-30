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У Києві розпочали демонтаж скульптур під Аркою Свободи українського народу

30 квітня 2024, 12:36

У Києві розпочали демонтаж скульптур під Аркою Свободи українського народу

У Києві розпочали демонтаж скульптурної композиції під колишньою Аркою дружби народів. Фото: КМДА У Києві розпочали демонтаж скульптурної композиції під колишньою Аркою дружби народів. Фото: КМДА

Міські комунальні служби Києва розпочали демонтаж скульптурної композиції на честь Переяславської Ради під Аркою Свободи українського народу (раніше відомою як Арка дружби народів). Про це сьогодні повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що демонтаж може тривати кілька днів, оскільки конструкція є доволі масивною. Вона складається приблизно з 20 елементів завважки близько 6–7 тонн.

Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність під час демонтажу та не пошкодити.

«Надалі монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України імені О. К. Антонова», — йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП) заявили, що колишня Арка дружби народів у Києві більше не є пам'яткою, тому може бути демонтована.

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