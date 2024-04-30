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На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ

30 апреля 2024, 16:32

На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с конца 2023 года участились случаи преступлений оккупационных военных против местного населения. Речь идет о сексуальном насилии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточной правозащитной группы.

«Силовые оккупационные органы скрывают такую статистику. Как правило в СМИ подается информация: «Задержан рецидивист за совершение изнасилования», но то, что этот рецидивист был в оккупационных войсках РФ – умалчивается», — говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокаты, которые работают на оккупированных территориях говорят о том, что рост преступлений оккупационных военных к местным жителям вырос на 32%, из которых 18% — преступления сексуального насилия.

Кроме этого, на оккупированной территории выросло количество преступлений связанных с похищением людей и сексуальным насилием несовершеннолетних.

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