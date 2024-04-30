На окупованих територіях Донбасу зростає кількість випадків сексуального насильства з боку військових РФ

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей з кінця 2023 року почастішали випадки злочинів окупаційних військових проти місцевого населення. Йдеться про сексуальне насильство. Про це повідомили у пресслужбі Східної правозахисної групи.



«Силові окупаційні органи приховують таку статистику. Як правило, у ЗМІ подається інформація на кшталт «затримано рецидивіста за вчинення зґвалтування», але те, що цей рецидивіст був в окупаційних військах РФ – замовчується», — йдеться у повідомленні.



Своєю чергою, адвокати, які працюють на окупованих територіях, говорять про те, що кількість злочинів окупаційних військових проти місцевих жителів зросла на 32%, з яких 18% — злочини сексуального насильства.



Крім цього, на окупованій території зросла кількість злочинів, пов'язаних із викраденням людей та сексуальним насильством, вчиненим проти неповнолітніх.