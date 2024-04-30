В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию

Российские оккупанты глушат связь и навигацию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в Автономной республике Крым в Facebook со ссылкой на местных жителей.

По информации ведомства, критические проблемы с мобильной связью и GPS-навигацией наблюдаются в Симферополе, Севастополе и прочих населенных пунктах полуострова. При этом в Симферополе навигация вообще не работает, а в Севастополе сигнал регулярно глушится.

«Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове», — отметили в представительстве президента.

При этом представители оккупационной администрации Крыма пытаются распространять нарратив, что «Крыму никакие сухопутные операции не угрожают». Это происходит на фоне недавних успешных ударов ВСУ по военному аэродрому оккупантов в Джанкое, и массовой публикации местными жителями кадров с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 30 апреля ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму. Сначала налетами БПЛА, через меленький промежуток ракетами, предварительно ATACMS. ПВО сегодня работало: в Евпатории, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район.