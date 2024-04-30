У Криму окупанти навмисно глушать мобільний зв'язок та навігацію

Російські окупанти глушать зв'язок та навігацію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомила пресслужба представництва президента України в Автономній республіці Крим у Facebook із посиланням на місцевих мешканців.

За інформацією відомства, критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією спостерігаються у Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах півострова. При цьому у Сімферополі навігація взагалі не працює, а у Севастополі сигнал регулярно глушиться.

«Жителі окупованого Криму повідомляють, що окупанти навмисно глушать зв'язок і навігацію на півострові», — зазначили в представництві президента.

При цьому представники окупаційної адміністрації Криму намагаються поширювати наратив, що «Криму жодні сухопутні операції не загрожують». Це відбувається на тлі нещодавніх успішних ударів ЗСУ по військовому аеродрому окупантів у Джанкої та масовій публікації місцевими жителями кадрів з місця події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 30 квітня ЗСУ завдали комбінованого удару по Криму. Спочатку нальотами БПЛА, через короткий проміжок часу ракетами, попередньо ATACMS. ППО сьогодні працювало: в Євпаторії, Гвардійську, Джанкої, Сімферополі та Красноперекопськомурайоні.