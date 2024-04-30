Пасха в условиях войны: стало известно, какие ограничения будут в Покровской громаде

В воскресенье, 5 мая, верующие восточного обряда будут отмечать праздник Пасхи. В Покровской городской военной администрации рассказали, что богослужения будут проходить после окончания комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.



«Чтобы избежать угрозы со стороны врага, призываем праздновать Пасху дома. Богослужения пройдут в помещениях храмов утром после окончания комендантского часа, который длится с 21:00 до 05:00 утра», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что освящение пасхальных корзин для верующих восточного обряда начнется по окончании пасхальной литургии.



Среди главных мер безопасности — недопущение скопления людей в помещении храмов и соблюдение всех комендантских часов.