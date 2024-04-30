Великдень в умовах війни: стало відомо, які обмеження будуть у Покровській громаді

У неділю, 5 травня, віруючі східного обряду відзначатимуть свято Великодня. У Покровській міській військовій адміністрації розповіли, що богослужіння відбуватимуться після закінчення комендантської години. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.



«Щоб уникнути загрози з боку ворога, закликаємо святкувати Великдень удома. Богослужіння пройдуть у приміщеннях храмів вранці після закінчення комендантської години, яка триває з 21:00 до 05:00 ранку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що освячення великодніх кошиків для вірян східного обряду розпочнеться по закінченню пасхальної літургії.



Серед головних заходів безпеки — недопущення скупчення людей у приміщенні храмів та дотримання усіма комендантської години.