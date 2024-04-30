Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В МИД Украины дали разъяснение для военнобязанных мужчин за границей: что изменилось

30 апреля 2024, 19:57

В МИД Украины дали разъяснение для военнобязанных мужчин за границей: что изменилось

Министерство иностранных дел Украины опубликовало еще одно разъяснение касательно приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

В МИД отметили, что решение касается только мужчин призывного возраста и означает временное приостановление приема заявлений от этой категории граждан для того, чтобы подготовиться к работе в условиях нового законодательства.

«Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство», — отметили в разъяснении.

Во-вторых, заявили в МИД, это решение не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т. д.) — в таких случаях консульская помощь будет предоставляться всем в полном объеме.

МИД отвергает утверждение, что решение является незаконным из-за того, что на то время закон о мобилизации еще не вступил в силу.

«Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель — обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе», — отмечают в разъяснении.

МИД отмечает, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных учреждениях, «рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
МИД Украины
Организации
консульские услуги

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
11:22
На военном аэродроме в Джанкое ночью раздались взрывы: пять военных РФ пострадали
08:29
В оккупированном Крыму прозвучали взрывы
23:12
Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы
17:44
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
13:58
98-летняя женщина пешком вышла с оккупированной части Очеретино
11:22
Новомихайловка в Донецкой области захвачена российскими войсками — DeepState
22:30
Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой
21:05
Путин говорит, что Украину создал Ленин. Почему это неправда ►
15:40
При обстрела Донецкой области погибла женщина
23:21
Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра
22:45
Российские военные захватили село Бердычи под Адвеевкой
16:15
В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки
00:12
Главное за день: Активное продвижение армии РФ на фронте. Новые категории вместо «ограниченно годный»
22:53
Уничтоженная Новомихайловка — очередной «трофей» РФ, еще 4 шахты на Донбассе отдали «инвесторам»: дайджест оккупации ►
22:27
Горловка и Донецк обстреляны — ранены два человека, один — погиб
19:44
В оккупированном Донецке работники завода получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
18:40
«ЛНР» назвала города, где на Пасху не отменят комендантский час
16:34
ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в захваченном Крыму — АТЕШ
все новости
21:53
Зеленский провёл ряд совещаний, качаемых срыва военных планов РФ
21:16
В Донецкой области аграрии планируют засеять 337 тысяч гектаров — ОВА
19:57
В МИД Украины дали разъяснение для военнобязанных мужчин за границей: что изменилось
19:26
Доверие Украины к странам НАТО подорвано из-за невыполнения обещанного, — Столтенберг
18:28
Почти 300 тысячам переселенцев перестали выплачивать пенсии
18:17
Подробности убийства Рассела Бентли: Российские военные взорвали машину с его телом
17:45
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
17:22
Россияне атаковали Харьков: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
17:09
Пасха в условиях войны: стало известно, какие ограничения будут в Покровской громаде
16:59
В Крыму оккупанты намеренно глушат мобильную связь и навигацию
16:32
На оккупированных территориях Донбасса растет количество сексуального насилия со стороны военных РФ
16:06
В Украину экстрадировали скрывавшегося в ЕС организатора «схем для уклонистов»
15:58
Мужчин призывного возраста из-за границы принудительно возвращать не будут — Стефанишина
15:33
В Киеве презентовали документальный проект об освобожденных городах востока
14:53
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды
14:47
Шольц не поддержал изъятие активов России из-за возможных исков к Германии — WSJ
14:25
«Белые ангелы» вывезли из Красногоровки шестеро людей и животных
13:55
В Украине станут привлекать больше женщин к разминированию территорий
13:46
В Минобороны РФ заявили об атака БПЛА в Белгородской области
13:35
В Холодногорском районе Харькова авиабомба РФ разрушила два здания
все новости
ВИДЕО
Атака РФ по Одессе: момент удара баллистической ракеты. Фото: кадр из видео В сети появилось видео удара России по Одессе баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом
30 апреля, 12:55
Удар по «Васильку»: дрон и 155 мм снаряд. Фото: кадр из видео По российскому миномету «Василёк» нанесли комбинированный удар дроном и 155 мм снарядом
30 апреля, 12:12
Авария в Киеве: грузовик DAF на тротуаре. Фото: кадр из видео В Киеве вылетел на тротуар и перевернулся грузовик DAF
30 апреля, 11:38
Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: Силы обороны Юга Россия атаковала Одессу: 4 погибших и более 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»
29 апреля, 19:18
«Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ► «Мирные переговоры» по сценарию Кремля: какие фейки и манипуляции ►
29 апреля, 17:44
Снайперы ССО уничтожили военных РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео Снайперы ССО уничтожили четырех военнослужащих РФ в Донецкой области
29 апреля, 08:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор