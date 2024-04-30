В МИД Украины дали разъяснение для военнобязанных мужчин за границей: что изменилось

Министерство иностранных дел Украины опубликовало еще одно разъяснение касательно приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

В МИД отметили, что решение касается только мужчин призывного возраста и означает временное приостановление приема заявлений от этой категории граждан для того, чтобы подготовиться к работе в условиях нового законодательства.

«Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство», — отметили в разъяснении.

Во-вторых, заявили в МИД, это решение не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т. д.) — в таких случаях консульская помощь будет предоставляться всем в полном объеме.

МИД отвергает утверждение, что решение является незаконным из-за того, что на то время закон о мобилизации еще не вступил в силу.

«Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель — обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе», — отмечают в разъяснении.

МИД отмечает, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных учреждениях, «рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу».