У МЗС України дали роз'яснення для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном: що змінилося

Міністерство закордонних справ України опублікувало ще одне роз'яснення щодо зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном.

У МЗС зазначили, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку та означає тимчасове призупинення прийому заяв від цієї категорії громадян для того, щоб підготуватися до роботи в умовах нового законодавства.

«Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства», - зазначили у роз'ясненні.

По-друге, заявили в МЗС, це рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України у разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо) — у таких випадках консульська допомога надаватиметься всім у повному обсязі.

МЗС відкидає твердження, що рішення є незаконним через те, що на той час закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

«Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки термін їх розгляду може перевищувати термін набуття чинності новим законодавством. Мета — забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін до законодавчої бази», — наголошують у роз'ясненні.

МЗС наголошує, що всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних установах, «розглядаються та обробляються консульськими установами у повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».