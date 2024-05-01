Ночью россияне ударили по Одессе ракетами, три человека погибли

Россияне ночью ударили по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Об этом в среду, 1 мая, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть повреждение гражданской инфраструктуры», — написал он.

Один из погибших — это 22-летний работник полиции.

«Погибли два подростка, которые бежали в укрытие во время тревоги. Убило кассетной частью. Также погиб сотрудник полиции», — пишет телеграм-канал «Новости. Одесса».

Напомним, вечером 29 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела начался пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии, который известен в народе как Замок Гарри Поттера. По последним данным, в результате удара погибли 5 человек, более 30 получили ранения. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.