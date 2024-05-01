Вночі росіяни вдарили по Одесі ракетами: троє людей загинули

Росіяни вночі вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. В результаті атаки загинули троє людей, ще троє поранені. Про це у середу, 1 травня, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури», — написав він.

Один із загиблих – 22-річний співробітник поліції.

«Загинуло двоє підлітків, які бігли в укриття під час тривоги. Вбило касетною частиною. Також загинув співробітник поліції», — пише телеграм-канал «Новини. Одеса».

Нагадаємо, увечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у Палаці студентів Одеської юридичної академії, яка відома у народі як Замок Гаррі Поттера. За останніми даними, внаслідок удару загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П'ятеро поранених у вкрай тяжкому стані.