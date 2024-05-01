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Оккупанты из артиллерии и РЗСО «Град» обстреляли Никополь: есть пострадавшая

01 мая 2024, 08:40

Оккупанты из артиллерии и РЗСО «Град» обстреляли Никополь: есть пострадавшая

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российские войска вчера вечером, 30 апреля, трижды атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отметим, что россияне применили не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО «Град».



«Пострадала 82-летняя женщина. Лечится амбулаторно», — написал Лысак.



По словам главы региона, повреждены административное здание, детсад, заправка,7 многоэтажек, а также двухэтажный дом. Задело линию электропередач.

Ранее мы писали, что россияне ночью ударили по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.

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