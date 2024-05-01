Оккупанты из артиллерии и РЗСО «Град» обстреляли Никополь: есть пострадавшая

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российские войска вчера вечером, 30 апреля, трижды атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



Отметим, что россияне применили не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО «Град».





«Пострадала 82-летняя женщина. Лечится амбулаторно», — написал Лысак.





По словам главы региона, повреждены административное здание, детсад, заправка,7 многоэтажек, а также двухэтажный дом. Задело линию электропередач.



Ранее мы писали, что россияне ночью ударили по Одессе двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены.