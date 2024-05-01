Оккупанты сосредоточили основной удар на Авдеевском и Бахмутском направлениях: захвачены Керамик и Новокалиново

Российская оккупационная армия продолжает давить на Авдеевском и Бахмутском направлениях, за прошедшие сутки здесь было зафиксировано 66 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



«На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр», — заявили в Генштабе.



На Авдеевском направлении украинские военные также отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово.



В свою очередь аналитический канал DeepState указал на то, что РФ захватила Керамик и Новокалиново, а также продвинулась возле Новоалександровки и Урожайного.

По данным DeepState, армия РФ захватила Керамик. Фото: DeepState

Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения. Противник нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.



Ранее появилась информация, что в Донецкой области войска РФ продвинулись западнее Очеретино и в соседнем поселке Керамик.