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Російські окупанти зосередили основний удар на Авдіївському та Бахмутському напрямках: захоплені Керамік та Новокалинове

01 травня 2024, 08:36

Російські окупанти зосередили основний удар на Авдіївському та Бахмутському напрямках: захоплені Керамік та Новокалинове

Російська окупаційна армія продовжує тиснути на Авдіївському та Бахмутському напрямках – минулої доби тут зафіксовано 66 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр», — заявили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку українські бійці також відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Своєю чергою, аналітичний канал DeepState вказав на те, що РФ захопила Керамік та Новокалинове, а також просунулася біля Новоолександрівки та в Урожайному.

За даними DeepState, армія РФ захопила Керамік. Фото: DeepState

За підрахунками Генштабу ЗСУ минулої доби сталося 122 бойових зіткнення. Противник завдав 8 ракетних ударів та 61 авіаційний, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Раніше поширили інформацію, що в Донецькій області війська РФ просунулися на захід від Очеретиного та в сусідньому селищі Керамік.

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