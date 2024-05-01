Дружковский хлебозавод приостановил работу: сотрудники полгода не получают зарплату

Работники Дружковского хлебозавода протестуют против невыплаты заработной платы. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Дружковке Донецкой области протестуют сотрудники местного хлебозавода. К рабочим ночной смены утром присоединились их коллеги. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Основные требования работников сводятся к полной выплате задолженности по заработной плате, которую они не получают уже полгода — с ноября 2023 года.

В настоящее время общее количество сотрудников предприятия составляет около двухсот человек.

«Люди жалуются, что подобная ситуация с задолженностью по заработной плате возникает на предприятии регулярно. Причем подобное происходит уже в течение последних 6-7 лет», — передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что директор хлебозавода предложил выплатить сотрудникам зарплату за февраль в том случае, если они вернутся к работе. В ответ заводчане выступили с требованием полностью погасить задолженность.

В качестве частичной компенсации задолженности руководитель предприятия предложил выдавать сотрудникам хлебобулочные изделия, что вызвало возмущение собравшихся.

У Дружківці протестують робітники місцевого хлібзаводу



Люди скаржаться, що не одержують зарплату вже півроку pic.twitter.com/JrrysgJ3fA — Новини Донбасу (@novostidnua) May 1, 2024

Как сообщил корреспондент «НД», на Дружковском хлебозаводе, помимо местных жителей, трудятся также бывшие работники Константиновского хлебозавода, который прекратил работу.

По словам руководителя предприятия, стабилизировать ситуацию на заводе и сократить задолженность до минимума планируется в течение ближайших полутора-двух месяцев.

На этот час руководство Дружковской городской военной администрации не выступило с заявлением о ситуации на местном хлебозаводе.

Дружковский хлебозавод работает с 1976 года. Он является одним из крупнейших поставщиков хлебобулочной продукции в северном регионе Донецкой области.