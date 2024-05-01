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Дружковский хлебозавод приостановил работу: сотрудники полгода не получают зарплату

01 мая 2024, 10:59

Дружковский хлебозавод приостановил работу: сотрудники полгода не получают зарплату

Работники Дружковского хлебозавода протестуют против невыплаты заработной платы. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса Работники Дружковского хлебозавода протестуют против невыплаты заработной платы. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Дружковке Донецкой области протестуют сотрудники местного хлебозавода. К рабочим ночной смены утром присоединились их коллеги. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Основные требования работников сводятся к полной выплате задолженности по заработной плате, которую они не получают уже полгода — с ноября 2023 года.

В настоящее время общее количество сотрудников предприятия составляет около двухсот человек.

«Люди жалуются, что подобная ситуация с задолженностью по заработной плате возникает на предприятии регулярно. Причем подобное происходит уже в течение последних 6-7 лет», — передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что директор хлебозавода предложил выплатить сотрудникам зарплату за февраль в том случае, если они вернутся к работе. В ответ заводчане выступили с требованием полностью погасить задолженность.

В качестве частичной компенсации задолженности руководитель предприятия предложил выдавать сотрудникам хлебобулочные изделия, что вызвало возмущение собравшихся.

Как сообщил корреспондент «НД», на Дружковском хлебозаводе, помимо местных жителей, трудятся также бывшие работники Константиновского хлебозавода, который прекратил работу.

По словам руководителя предприятия, стабилизировать ситуацию на заводе и сократить задолженность до минимума планируется в течение ближайших полутора-двух месяцев.

На этот час руководство Дружковской городской военной администрации не выступило с заявлением о ситуации на местном хлебозаводе.

Дружковский хлебозавод работает с 1976 года. Он является одним из крупнейших поставщиков хлебобулочной продукции в северном регионе Донецкой области.

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