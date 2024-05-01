Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники пів року не отримують зарплати

Працівники Дружківського хлібозаводу вийшли на акцію протесту щодо невиплати заробітної плати. Фото: Дмитро Глушко /Новини Донбасу

У Дружківці на Донеччині протестують співробітники місцевого хлібозаводу. До робітників нічної зміни вранці приєдналися їхні колеги. Про це сьогодні повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Основні вимоги працівників зводяться до повної виплати заборгованості із заробітної плати, якої вони не отримують уже пів року — з листопада 2023 року.

Нині загальна кількість працівників підприємства становить близько двохсот осіб.

«Люди скаржаться, що подібна ситуація із заборгованістю із заробітної плати виникає на підприємстві регулярно. Причому таке відбувається протягом останніх 6-7 років», — передає кореспондент «Новин Донбасу».

Наголошується, що директор хлібозаводу запропонував виплатити працівникам зарплату за лютий у тому разі, якщо вони повернуться до роботи. У відповідь співробітники виступили з вимогою цілком погасити заборгованість.

Також керівник підприємства запропонував відновити видачу працівникам хлібобулочних виробів.

У Дружківці протестують робітники місцевого хлібзаводу



Люди жаліються, що не отримують зарплату вже півроку pic.twitter.com/JrrysgJ3fA — Новини Донбасу (@novostidnua) May 1, 2024

Як повідомив кореспондент «НД», на Дружківському хлібозаводі, окрім місцевих жителів, працюють також колишні співробітники Костянтинівського хлібозаводу, який припинив роботу.

За словами керівника підприємства, стабілізувати ситуацію на заводі та скоротити заборгованість до мінімуму планується протягом найближчих півтора-двох місяців.

На цей час керівництво Дружківської міської військової адміністрації не виступило із заявою про ситуацію на місцевому хлібозаводі.

Дружківський хлібозавод працює з 1976 року. Він є одним із найбільших постачальників хлібобулочної продукції у північному регіоні Донецької області.