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20 авиабомб в час: под массированным ударом РФ «Белые Ангелы» эвакуировали 16 жителей Новоалександровки

01 мая 2024, 10:39

20 авиабомб в час: под массированным ударом РФ «Белые Ангелы» эвакуировали 16 жителей Новоалександровки

Массированный удар РФ: эвакуация из Новоалександровки. Фото: Нацполиция Массированный удар РФ: эвакуация из Новоалександровки. Фото: Нацполиция

Под массированными авиаударами России «Белые Ангелы» эвакуировали 16 жителей из Новоалександровки Очеретинской громады. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.



От Новоалександровки до линии фронта — меньше километра. В этот день полицейским удалось спасти с передовой 16 человек, а после этого — Лидию Степановну, самостоятельно вышедшую из оккупации.

Российские КАБы разрывались недалеко от экипажа, а также на улице, где «Белые Ангелы» уговаривали граждан уехать.

Оккупанты наносили авиаудары по центру населенных пунктов, возле которых проходила эвакуация гражданских. Фото: кадр из видео

По словам полицейских, как только группа заехала в Новоалександровку, Россия начала бомбовую атаку. Через час по селу и соседним населенным пунктам «прилетело» около двух десятков КАБов.

Массированный удар РФ: эвакуация из Новоалександровки. Фото: Нацполиция

Такая ситуация на этом участке фронта уже больше недели. За это время только в Новоалександровке погибли минимум два человека, поэтому желающих выехать стало больше.

«Спасаясь, люди забрали с собой самое ценное – 48 цыплят», — рассказали во время эвакуации правоохранители.

Люди забирали с собой самое ценное – 48 цыплят. Фото: Нацполиция

«Белые Ангелы» эвакуируют животных вместе с жителями. Фото: Нацполиция

Из 700 жителей в Новоалександровке осталось около двух десятков. Ранее «Белые Ангелы» вывезли из Красногоровки шестерых людей и животных.

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