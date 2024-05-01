В Донецкой области обесточены 2,5 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах

Из-за боевых действий в Донецкой области отключены 2,5 тысячи абонентов в шести населенных пунктах, сообщило Министерство энергетики Украины.



«Энергетики подключили более 6 тысяч абонентов в 7 населенных пунктах. Остаются без напряжения 95 населенных пунктов, всего – 45,6 тысячи точек учета», — заявили в минэнерго.



Ранее в Донецкой области из-за боевых действий выключались 3633 абонента в 11 населенных пунктах.



Напомним, также в результате российского обстрела, повредившего воздушную линию облэнерго, были обесточены бытовые потребители и две шахты.