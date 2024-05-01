Из российской оккупации вернули еще троих детей

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще трое детей. Сейчас они находятся в безопасности, с детьми работают медики и психологи. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



По словам главы региона, среди детей — 11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала оказаться в оккупационном детдоме. Над ее возвращением работала организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Также вместе с ней в Украину вернулись двое мальчиков 9-ти и 13-ти лет. С ними находился старший совершеннолетний брат, который рисковал попасть в армию РФ.



Мальчики вернулись из оккупации благодаря работе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Общественного союза Украинская сеть за права ребенка, органов опеки и попечительства и служб по делам детей области дети.



С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.



Ранее мы писали, что Украина ожидает возвращения группы удерживаемых украинских детей из России и оккупированных территорий. Список с именами 561 ребенка сейчас прорабатывается российской стороной.