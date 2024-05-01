З російської окупації повернули ще трьох українських дітей

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще трьох дітей. Наразі вони у безпеці, з ними працюють медики та психологи. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За словами голови регіону, серед дітей — 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих та ризикувала опинитися в окупаційному дитбудинку. Над її поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Також разом з нею до України повернулися двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. З ними був старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до армії РФ.



Хлопчики повернулися з окупації завдяки роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування та служб у справах дітей області діти.



З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 66 дітей з Херсонської області.



Раніше ми писали, що Україна чекає на повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список з іменами 561 дитини зараз опрацьовується російською стороною.