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Катар передал России список детей, которых Украина хочет вернуть: 561 ребенок

25 апреля 2024, 19:55

Катар передал России список детей, которых Украина хочет вернуть: 561 ребенок

Украина ожидает возвращения группы удерживаемых украинских детей  из России и оккупированных территорий. Список с именами 561 ребенка сейчас прорабатывается российской стороной, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам двухдневных переговоров в Катаре.

«Ожидаем возвращения группы украинских детей домой. Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети будут в Украине — тогда мы публично сообщаем об их возвращении. Состоялась передача списка из 561 украинского ребенка, который мы передали Катару. Нам сообщили, что он уже прорабатывается российской стороной», — написал Лубинец в Telegram.

По его словам, в ходе переговоров также обсудили вопрос возвращения так называемых «статусных» детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

«Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600», — сообщил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что прямых переговоров Украины с РФ не было, они ведутся при посредничестве Катара.

Омбудсмен также сообщил, что Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией.

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