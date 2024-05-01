В оккупированном Рубежном мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

При пожаре в Рубежном погиб мужчина

Во временно оккупированном городе Рубежное Луганской области погиб 59-летний мужчина при пожаре. Причиной послужила неосторожность во время курения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, которое подконтрольно оккупантам.



«В службу 101 городе Рубежное поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул. Студенческой. На вызов выехали спасатели», — говорится в сообщении.





Как стало известно, горела комната в квартире на первом этаже. На месте пожара без признаков жизни был обнаружен хозяин.



Пожарники потушили возгорание на площади 8 квадратных метров.



Ранее мы писали, что в Краматорском районе Донецкой области на частной территории произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.