В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок

Під час пожежі у Рубіжному загинув чоловік

У тимчасово окупованому місті Рубіжне Луганської області загинув 59-річний чоловік під час пожежі. Причиною стала необережність під час куріння. Про це повідомили у пресслужбі МНС ЛНР, яке підконтрольне окупантам.



«До служби 101 у місті Рубіжне надійшло повідомлення про пожежу у 4-поверховому житловому будинку на вул. Студентській. На виклик виїхали рятувальники», — йдеться у повідомленні.





Як стало відомо, горіла кімната у квартирі на першому поверсі. На місці пожежі без ознак життя виявили господаря.



Рятувальники загасили пожежу на площі 8 квадратних метрів.



Раніше ми писали, що у Краматорському районі Донецької області на приватній території сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.