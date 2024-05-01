Россияне обстреляли Горняк Донецкой области, известно о двоих погибших

Из-за российского обстрела в Горняке Донецкой области погибли люди. Фото: Донецкая ОВА

В среду, 1 мая, около 14:00 город Горняк Донецкой области был обстрелян оккупантами. На этот час известно о двоих погибших. Также есть раненые, сообщает местный Тelegram-канал.

Отмечается, что погибшие — мужчина и женщина.

Позже начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела, предварительно, два человека погибли и шесть ранены.

«Россияне атаковали город «Ураганами». Пока известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы ОВА.

Окончательная информация о количестве пострадавших и объеме разрушений будет установлена впоследствии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 марта российская армия атаковала город Горняк Донецкой области. В частности, была разрушена школа, также есть повреждения.