В Краматорске должникам отключили лифты: адреса

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Краматорске Донецкой области компания «Добробут-Краматорск» отключила лифты в некоторых домах. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



В ведомстве отмечают, что управляющая компания будет анализировать уровень оплаты дважды в месяц, поэтому список может уменьшиться или пополниться новыми адресами.



В городе сейчас отключены лифты в 10 жилых домах.



Список адресов, где лифты все же временно выключили:

ул. Бахмутская (Архангельская), 1 – подъезды 2 (11,54%), 4 (13,28%), 5 (13,4%);

ул. Бахмутская (Архангельская), 3 – подъезд 2 (16,43%);

ул. Бахмутская (Архангельская), 5 – подъезд 5 (8,07%);

ул. Беленьковская (Беляева), 117 – подъезды 1 (13,9%);

ул. Беленьковская (Беляева), 119 – подъезды 1 (16,41%);

ул. Днепровская (Днепропетровская), 2 – подъезды 1 (11,73%), 7 (9,36%), 12 (16,30%);

ул. Днепровская (Днепропетровская), 6 - подъезды 1 (16,57%);

ул. Днепровская (Днепропетровская), 12 – подъезды 1 (9,18%);

ул. Парковая, 59 - подъезды 3 (14,97)

пр. Независимости (Дворцовая), 38 – подъезды 2 (8,92%), 15 (13,24%), 16 (16,76%);

пр. Независимости (Дворцовая), 42 – подъезды 4 (13,57%).