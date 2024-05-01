У Краматорську боржникам відключили ліфти: адреси

Відсьогодні, 1 травня, у Краматорську на Донеччині компанія «Добробут-Краматорськ» відключила ліфти в деяких будинках. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



У відомстві зазначають, що керуюча компанія аналізуватиме рівень оплати двічі на місяць, тому список може скоротитися або поповнитися новими адресами.



У місті зараз відключені ліфти у 10 житлових будинках.



Список адрес, де ліфти все таки тимчасово вимкнули:

вул. Бахмутська (Архангельська), 1 – під'їзди 2 (11,54%), 4 (13,28%), 5 (13,4%);

вул. Бахмутська (Архангельська), 3 – під'їзд 2 (16,43%);

вул. Бахмутська (Архангельська), 5 – під'їзд 5 (8,07%);

вул. Біленьківська (Бєляєва), 117 – під'їзди 1 (13,9%);

вул. Біленьківська (Бєляєва), 119 – під'їзди 1 (16,41%);

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 2 – під'їзди 1 (11,73%), 7 (9,36%), 12 (16,30%);

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 6 – під'їзди 1 (16,57%);

вул. Дніпровська (Дніпропетровська), 12 – під'їзди 1 (9,18%);

вул. Паркова, 59 - під'їзди 3 (14,97)

пр. Незалежності (Палацова), 38 – під'їзди 2 (8,92%), 15 (13,24%), 16 (16,76%);

пр. Незалежності (Палацова), 42 – під'їзди 4 (13,57%).