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Идет активная фаза войны: Филашкин рассказал, сколько людей остается в Очеретино

01 мая 2024, 16:59

Идет активная фаза войны: Филашкин рассказал, сколько людей остается в Очеретино

В городе Очеретино идет активная фаза войны, в населенном пункте остается 198 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

Глава региона отметил, что российские войска ежедневно атакуют Донецкую область.  

«В области очень сложная обстановка, враг каждый день пытается прорвать нашу линию обороны по всем направлениям. Около 1700 раз оккупанты обстреливали как линию фронта, так и все прифронтовые города», — заявил он.  

Кроме того, Филашкин напомнил, что в Донецкой области действует принудительная эвакуация жителей. Известно, что несколько детей все еще проживают в Торецкой и Кураховской громадах.

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