Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Триває активна фаза війни: Філашкін розповів, скільки людей залишається в Очеретиному

01 травня 2024, 16:59

Триває активна фаза війни: Філашкін розповів, скільки людей залишається в Очеретиному

В Очеретиному триває активна фаза війни, у селищі залишається 198 жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

Очільник регіону зазначив, що російські війська щодня атакують Донецьку область.

«В області дуже складна ситуація, ворог щодня намагається прорвати нашу лінію оборони на усіх напрямках. Близько 1700 разів окупанти обстрілювали як лінію фронту, так і всі прифронтові міста», — заявив він.

Крім того, Філашкін нагадав, що на Донеччині діє примусова евакуація мешканців. Відомо, що кілька дітей досі проживають у Торецькій та Курахівській громадах.

Раніше ми писали, що 1 травня близько 14:00 місто Гірник Донецької області обстріляли окупанти.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
23:19
Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації почастішали випадки насильства
16:59
У Криму окупанти навмисно глушать мобільний зв'язок та навігацію
14:53
Окупована частина Луганської області частково залишилася без води
11:22
На військовому аеродромі в Джанкої вночі пролунали вибухи: п'ятеро військових РФ постраждали
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
13:59
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
11:22
Новомихайлівка на Донеччині захоплена російськими військами — DeepState
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
21:05
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
23:21
Головне за день: Війська Росії захопили село на Авдіївському напрямку. Евакуація з Часового Яру
22:45
Російські військові захопили село Бердичі під Адвіївкою
16:15
У Донецьку унаслідок обстрілу поранені двоє пенсіонерок
00:12
Головне за день: Активне просування армії РФ на фронті. Нові категорії замість «обмежено придатний»
усі новини
17:57
Росіяни примусово виселяють українців із трьох населених пунктів Херсонської області — ЦНС
17:26
Жителів Мирноградської громади закликали не вживати питної води: причина
16:59
Триває активна фаза війни: Філашкін розповів, скільки людей залишається в Очеретиному
16:30
РФ обстрілює Часів Яр з артилерії та FPV-дронами: більшість волонтерів не заїжджає до міста
15:58
У Краматорську боржникам відключили ліфти: адреси
15:58
Росіяни обстріляли Гірник Донецької області: відомо про двох загиблих
15:28
У травні деяким категоріям пенсіонерів за віком збільшать виплати
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
14:59
З російської окупації повернули ще трьох українських дітей
13:59
Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ — ГУР
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:52
Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено 10 приватних будинків
12:44
Одна людина загинула та двоє постраждали під час обстрілу села Новогродівської громади
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
11:53
У Донецькій області без електроенергії 2,5 тисячі абонентів у 6 населених пунктах
11:35
Російські війська на Харківщині скинули КАБи на авто та житловий будинок: є жертви та постраждалі
10:59
Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники пів року не отримують зарплати
10:59
Три райони Донеччини зазнали обстрілів армії РФ: пошкоджено будинки, є жертви
10:39
20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі янголи» евакуювали 16 жителів Новоолександрівки
10:33
Війська РФ намагаються штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку: ситуація важка – голова Куп'янської МВА
усі новини
ВІДЕО
Працівники Дружківського хлібозаводу вийшли на акцію протесту щодо невиплати заробітної плати. Фото: Дмитро Глушко /Новини Донбасу Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники пів року не отримують зарплати
01 травня, 10:59
Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція 20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі янголи» евакуювали 16 жителів Новоолександрівки
01 травня, 10:39
Пожежа на Рязанському НПЗ. Скріншот відео У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ, Воронеж та Ростов-на-Дону
01 травня, 08:24
Атака РФ по Одесі: момент удару балістичної ракети. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео удару Росії по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» з касетним боєзарядом
30 квітня, 12:55
Удар по «Васильку»: дрон і 155-мм снаряд. Фото: кадр із відео По російському міномету «Васильок» завдали комбінованого удару дроном і 155-мм снарядом
30 квітня, 12:12
Аварія у Києві: вантажівка DAF на тротуарі. Фото: кадр із відео У Києві вилетіла на тротуар і перекинулася вантажівка DAF
30 квітня, 11:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір