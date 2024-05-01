Триває активна фаза війни: Філашкін розповів, скільки людей залишається в Очеретиному

В Очеретиному триває активна фаза війни, у селищі залишається 198 жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



Очільник регіону зазначив, що російські війська щодня атакують Донецьку область.



«В області дуже складна ситуація, ворог щодня намагається прорвати нашу лінію оборони на усіх напрямках. Близько 1700 разів окупанти обстрілювали як лінію фронту, так і всі прифронтові міста», — заявив він.



Крім того, Філашкін нагадав, що на Донеччині діє примусова евакуація мешканців. Відомо, що кілька дітей досі проживають у Торецькій та Курахівській громадах.



Раніше ми писали, що 1 травня близько 14:00 місто Гірник Донецької області обстріляли окупанти.