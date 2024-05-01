Жителей Мирноградской громады призвали не пользоваться питьевой водой: причина

Жителям Мирноградской громады Донецкой области посоветовали кипятить воду или брать чистую из проверенных источников питьевого водоснабжения, которая отвечает санитарным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«В связи с чрезвычайным событием в результате повреждения насыпи дамбы Карловского водохранилища ситуация с водоснабжением остается сложной и требует усиленного внимания и контроля», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что потребление некачественной воды приводит к возникновению неинфекционных заболеваний, в частности: гипертонических, сердечно-сосудистых, тяжелых заболеваний детей грудного возраста, также увеличивает смертность новорожденных; микробное загрязнение — приводит к вспышкам инфекционных заболеваний.



Ранее мы писали, что в некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области будет отсутствовать водоснабжение.