Оккупированная часть Луганской области частично осталась без воды

Сегодня, 30 апреля, в некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, которое контролируется оккупантами, Лугансквода.



По причине порыва 30.04.2024 прекращена подача воды по Зоринскому водоводу, в частности, в городе Зоринск, также в поселках - Кипучая, Комсомольский, Байрачки, Софиевка и Замковка.



«Ожидаемое время восстановления прежнего режима подачи воды 01.05.24», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в четырех городах Донецкой области 23 апреля отсутствовало водоснабжение.