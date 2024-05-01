Жителів Мирноградської громади закликали не вживати питної води: причина

Жителям Мирноградської громади Донецької області порадили кип'ятити воду чи брати чисту з перевірених джерел питного водопостачання, що відповідає санітарним вимогам. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з надзвичайною подією внаслідок пошкодження насипу дамби Карлівського водосховища ситуація з водопостачанням залишається складною і потребує посиленої уваги та контролю», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що споживання неякісної води призводить до виникнення неінфекційних захворювань, зокрема: гіпертонічних, серцево-судинних, тяжких захворювань дітей грудного віку, що також збільшує смертність новонароджених; мікробне забруднення — призводить до спалахів інфекційних захворювань.



Раніше ми писали, що в деяких окупованих населених пунктах Луганської області не буде водопостачання.