Населенные пункты Донецкой области 18 раз подвергались российским обстрелам за прошедшие сутки

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки населенные пункты Донецкой области 18 раз были обстреляны войсками оккупантов. Об этом по состоянию на утро 2 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде один человек погиб в Красногоровке, обстреляны Екатериновка и Константиновка. В Гродовской громадя под огнем оказались Новоалександровка, Воздвиженка и Прогресс. В Калиново Новогродовской громаде один человек погиб и двое ранены. В Горняке Кураховской громады двое погибших и шестеро раненых, повреждена двухэтажка и 25 частных домов.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Ямполь, Ямполевка, Закотное и Терны. Повреждены дома в Райском Дружковской громады. В Константиновке повреждено 10 домов и линии электропередач. В Славянске повреждены три многоэтажки. В Калиново Ильиновской громады повреждены три частных дома.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и промышленное здание. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуировано 338 человек, в том числе 42 ребенка, говорится в сообщении начальника ОВА.