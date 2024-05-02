Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби населені пункти Донецької області 18 разів обстріляли російські військами. Про це станом на ранок 2 травня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді одна людина загинула у Красногорівці, обстріляно Катеринівку та Костянтинівку. У Гродівській громаді під вогнем опинилися Новоолександрівка, Воздвиженка та Прогрес. У Калиновому Новогродівської громади одна людина загинула та двоє поранені. У Гірнику Курахівської громади двоє загиблих та шестеро поранених, пошкоджено двоповерхівку та 25 приватних будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Закотне та Терни. Пошкоджені будинки в Райському Дружківської громади. У Костянтинівці пошкоджено 10 будинків та лінії електропередач. У Слов'янську пошкоджені три багатоповерхівки. У Калиновому Іллінівській громади пошкоджені три приватні будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків та промислову будівлю. У Торецьку пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Евакуйовано 338 осіб, у тому числі 42 дитини, – йдеться у повідомленні начальника ОВА.