ВС РФ запускают дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской атомной электростанции.



«Видео из вражеского FPV-беспилотника, полученное с помощью средств радиоэлектронной разведки, содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона оккупационным войскам Министерством обороны РФ», — говорится в сообщении.



В ГУР уточнили, что траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад Днепропетровской области, которые почти два года подвергаются атакам со стороны россиян.



С лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов. Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС.



Ранее мы писали, что войска РФ в очередной раз готовятся провести провокацию на Запорожской атомной электростанции (город Энергодар).