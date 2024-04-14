Оккупанты готовятся к новой провокации на Запорожской АЭС — Генштаб

Войска РФ в очередной раз готовятся провести провокацию на Запорожской атомной электростанции (город Энергодар). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



По данным данным разведки, россияне готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции под фальшивым флагом.



«Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что РФ за последние недели несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Пока российские оккупанты находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и могут проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована.



«Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в начале апреля российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции при помощи дронов, пытаясь обвинить в этом украинскую сторону.