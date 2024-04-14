Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты готовятся к новой провокации на Запорожской АЭС — Генштаб

14 апреля 2024, 15:58

Оккупанты готовятся к новой провокации на Запорожской АЭС — Генштаб

Войска РФ в очередной раз готовятся провести провокацию на Запорожской атомной электростанции (город Энергодар). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

По данным данным разведки, россияне готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции под фальшивым флагом.

«Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что РФ за последние недели несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Пока российские оккупанты находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и могут проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована.

«Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции», — резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что  представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в начале апреля российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции при помощи дронов, пытаясь обвинить в этом украинскую сторону. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Запорожская область Энергодар
Прочее
запорожская АЭС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:47
На оккупированной Донетчине горит пятиэтажке
14:43
На оккупированной Луганщине украинцев без паспорта РФ ожидает депортация — Лысогор
23:55
Главное за день: Кто контролирует Богдановку? ВСУ ударили по командному пункту войск РФ в Луганске
23:17
ВСУ поразили пункт управления войск РФ в Луганске — Генштаб
13:57
Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
23:42
Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки
21:16
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
19:59
В оккупированной Горловке ранены 10 спасателей — «ДНР»
19:07
«ДНР» заключила в колонию еще одного украинского военнопленного
17:40
«ЛНР»: В Рубежном при обстреле погиб человек, еще семеро — ранены
14:47
В Донецке пропал пророссийский пропагандист из США
12:25
Фонд Кадырова хочет восстановить мечеть в Донецке, которую раньше опекал Ахметов
10:40
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки
09:50
Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState
08:01
Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW
23:39
Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации
22:31
В Донецке задержали группу иностранцев, их обвиняют в подготовке «теракта» на военном объекте РФ
19:39
«Хочу в Советский Союз»: «ДНР» сняла на видео, как выдает российские паспорта жителям Авдеевки
16:40
Журналисты подсчитали потери российской военной авиации от «дружественного огня»
13:50
В оккупированном Мариуполе в мае может начаться мобилизация
все новости
16:59
Армия РФ ударила из авиации по Покровскому району: есть жертва и пострадавшие
16:47
На оккупированной Донетчине горит пятиэтажке
15:58
Оккупанты готовятся к новой провокации на Запорожской АЭС — Генштаб
14:43
На оккупированной Луганщине украинцев без паспорта РФ ожидает депортация — Лысогор
13:49
В мире есть все, чтобы остановить ракеты и шахеды, нужно только решение — Зеленский
12:57
Россияне получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая — Сырский
11:56
Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов
10:59
Россияне за сутки 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: десятки поврежденных домов
10:34
Украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе: Сырский обратился к украинцам в 10 годовщину АТО
09:44
Оккупанты ударили по Селидово ракетами и бомбой: есть повреждения
08:54
Силы ПВО сбили над Украиной все российские дроны — Олещук
08:27
Армия РФ за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пятеро — травмированы
23:55
Главное за день: Кто контролирует Богдановку? ВСУ ударили по командному пункту войск РФ в Луганске
23:17
ВСУ поразили пункт управления войск РФ в Луганске — Генштаб
19:18
Три человека погибли, четыре ранены в Донецкой области от российских ударов за день
16:27
Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►
15:06
Донецкая область потратила 1,6 млрд гривен на опороные пункты, рвы и другую оборону
13:57
Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
13:44
В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны
12:20
Оккупанты заявили о гибели 8 человек во время обстрела Токмака Запорожской области
все новости
ВИДЕО
Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов
14 апреля, 11:56
Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ► Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►
13 апреля, 16:27
Последствия рактеного удара в Луганске. Фото: соцсети Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
13 апреля, 13:57
В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны В полиции показали, как проходит эвакуация маломобильных людей из прифронтовой зоны
13 апреля, 13:44
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ► В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
12 апреля, 21:16
В Москве подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ. Фото: 112 В Москве подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ
12 апреля, 14:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор